Москва, 19 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Грипп очень заразное заболевание, которое чаще передаётся во время чихания, кашля и разговора между людьми. Самый эффективный способ профилактики — вакцинация, сообщили 19 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Также для профилактики гриппа ведомство рекомендует чаще мыть руки, реже посещать места скопления людей, надевать маску в местах скопления людей, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.

Отмечается, что грипп опасен для здоровья человека. Особенно тяжело переносят грипп дети и пожилые люди. В случае заболевания не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидемиологический сезон по гриппу 2022–2023 гг. в России ожидается напряжённым.

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