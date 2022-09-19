Донецк, , 09:38 — REGNUM Вооружённые формирования бадеровцев обстреляли Кировский район Донецка, города Макеевка и Ясиноватая, а также населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено снаряда калибра 155 мм.

Помимо этого, отмечается, что в 09:05 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой; в 09:06 — пять снарядов калибра 152 мм по Минеральному и три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке; в 09:09 — шесть снарядов калибром 155 мм по Кировскому району Донецка; а в 09:30 — ещё три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в ДНР за сутки погибли шесть человек.