Стокгольм, 19 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Новый этап процесса формирования правительства Швеции начнется сегодня, 19 сентября, в 11:30 по московскому времени. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Новый этап означает, что действующий тальман риксдага Андреас Норлен будет поочередно приглашать к себе на разговор лидеров восьми парламентских партий, чтобы узнать за какую кандидатуру в премьер-министры они намерены голосовать через несколько дней.

В 15:30 по московскому времени тальман выйдет на пресс-конференцию в пресс-центре риксдага и отчитается о прошедших переговорах. Ожидается, что именно на пресс-конференции Норлен назовет фамилию главного претендента по пост премьер-министра Швеции.

Поскольку у четырех правых партий в риксдаге набирается большинство в новом созыве, не для кого не является секретом, что первому поручат сформировать правительство лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону.

Напомним, что сейчас Швецией управляет переходное правительство во главе с ушедшей в отставку премьер-министром Магдаленой Андерссон (Социал-демократы).