Ярославль, , 09:39 — REGNUM В Ярославле осудят мошенников, продававших газоанализаторы пенсионерам по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Изъятые газоанализаторы УМВД России по ЯО

Преступная группа из 10 человек действовала с июля 2018 по сентябрь 2020 года.

«Представляясь сотрудниками надзорных служб в сфере пожарной и газовой безопасности, под предлогом проверки, проникали в жилые помещения одиноко проживающих пожилых граждан, демонстрируя удостоверения специалистов вымышленных организаций, сообщали заведомо ложную информацию о необходимости приобретения и установки в жилище газоанализаторного оборудования», — пояснили в ярославской полиции.

Цену на оборудование участники преступной группы сильно завышали, а заодно говорили гражданам о том, что если они не купят приборы, то их отключат от газа и выпишут штрафы.

«Для того, чтобы вызвать доверие у потерпевших, все участники группы были одеты в специальные жилеты с названием вымышленной организации. От действий участников преступной группы пострадали 69 пожилых жителей Ярославля. Самая старшая из потерпевших — женщина 1927 года рождения», — сообщили в полиции.

Пожилые ярославцы отдавали от 3 до 15 тысяч рублей. Реальная стоимость оборудования — 1700 рублей. Заодно они сразу предлагали и установить приборы, то есть за отдельную плату приклеивали датчик к стене на двусторонний скотч.

Общий ущерб по делу составил около 550 тысяч рублей. Сейчас расследование дела завершено. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.