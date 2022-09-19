В Ярославле мошенники продавали газоанализаторы по завышенной цене
Ярославль, 19 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославле осудят мошенников, продававших газоанализаторы пенсионерам по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Преступная группа из 10 человек действовала с июля 2018 по сентябрь 2020 года.
Цену на оборудование участники преступной группы сильно завышали, а заодно говорили гражданам о том, что если они не купят приборы, то их отключат от газа и выпишут штрафы.
Пожилые ярославцы отдавали от 3 до 15 тысяч рублей. Реальная стоимость оборудования — 1700 рублей. Заодно они сразу предлагали и установить приборы, то есть за отдельную плату приклеивали датчик к стене на двусторонний скотч.
Общий ущерб по делу составил около 550 тысяч рублей. Сейчас расследование дела завершено. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.