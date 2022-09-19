Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить экспорт российских удобрений через Европу.

Антониу Гутерреш Un.org

«Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу», — сказал он в интервью РИА Новости.

Если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, то, предположил Гутерреш, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в морских портах Европы скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений. Он отметил, что наша страна готова бесплатно передать этот груз в развивающиеся страны.