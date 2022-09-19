Курск, 19 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Курске устраняют последствия урагана, обрушившегося на регион 18 сентября. По информации городского управлении ГО и ЧС, в основном удар стихии пришелся на Сеймский округ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комитет городского хозяйства города Курска. Последствия урагана в Курске

Спасатели насчитали 33 сломанных дерева, в том числе более 20 были повалены в парках и скверах, 12 деревьев аварийными бригадами уже убрано. Также поступило 21 сообщение о повреждённых автомобилях и восемь — о повреждённых крышах домов.

Жители улицы Присеймская и 4-го Промышленного переулка из-за падения деревьев частично остались без электроснабжения.

В Курске сформирован оперативный штаб, работают аварийные бригады.