Кемерово, , 09:37 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк займёт должность председателя правительства Кемеровской области. Об этом на аппаратном совещании 19 сентября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Илья Середюк Kemerovo.ru

«Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города, — сказал Цивилёв.- Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями».

Он поручил в «кратчайшие сроки» начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы города Кемерово, а также проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв неоднократно публично отчитывал глав городов, в том числе и мэра Кемерова.

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