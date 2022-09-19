Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

На четвёртой минуте матча шайбу забросил защитник «Северстали» Николай Тимашов. СКА сравнял счёт на 49-й минуте, отличился защитник Никита Камалов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Решающий бросок исполнил нападающий Марат Хайруллин.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 16 очков. «Северсталь» идёт на пятом месте в Западной конференции с девятью очками.