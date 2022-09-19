Самара, , 09:35 — REGNUM Увеличивать поставки медицинского оборудования в страны ближнего зарубежья намерены в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Данный вопрос рассматривался на заседании «Клуба экспортеров», которое прошло в институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

По словам директор института инновационного развития этого вуза Сергея Чаплыгина, продукты университета пользуются спросом в России и других странах. Речь идет о системе хирургической навигации «Автоплан», интерактивном анатомическом столе «Пирогов», тренажерах для реабилитации на основе технологий виртуальной реальности, системе телемедицинского мониторинга.

«В настоящее время мы продолжаем пересматривать программу по плану нашей экспортной активности с учетом текущей геополитической ситуации. Мы видим, что наше оборудование уже востребовано в странах ближнего зарубежья и поэтому поставили задачи отработать механизмы активной поставки в эти страны. В их числе — Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Казахстан», — приводит пресс-служба его слова.

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