Бухарест, 19 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в уезде Дымбовица на юге Румынии. Об этом 19 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, подземный толчок произошел на глубине 30 км поздно вечером в воскресенье, 18 сентября. Природное явление ощущалось в столице страны Бухаресте, а также некоторых других крупных румынских городах.

Сообщается о нескольких пострадавших гражданах. Есть частичные разрушения.

На место происшествия выехала специальная бригада Национального института геофизики при Академии наук Румынии.