Байкальск, Иркутская область, 19 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 19 сентября известило о вынесении приговора в отношении 34-летнего жителя Слюдянки, признанного виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Иркутский областной суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Strouge Огонь

По данным следствия и суда, 4 декабря 2021 г. в частном доме мкр. Красный Ключ в г. Байкальске, компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. В ходе застолья у одного из мужчин возникла неприязнь к окружающим. Тогда он вышел из дома, подпёр входную дверь, облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Как сообщало ИА REGNUM, результате преступных действий мужчины четверо граждан, находившихся в доме, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице.

Читайте также: Житель Приангарья спалил дом вместе с людьми