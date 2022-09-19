Ульяновск, 19 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области после возбуждения уголовного дела разработали законопроект о поддержке детей с сахарным диабетом. Документ внесён в Законодательное собрание региона. Об этом заявил губернатор Алексей Русских в ходе прямой линии с населением, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

В ходе общения был поднят вопрос по обеспечению детей с сахарным диабетом первого типа сенсорами для мониторинга глюкозы. Губернатора попросили включить в программу гарантий бесплатного оказания данный вид медицинских изделий, что уже сделали более 50 регионов.

Алексей Русских подтвердил, что проблема «стоит довольно остро», заявив, что разработан и внесён в региональный парламент законопроект об установлении дополнительной меры поддержки детей с сахарным диабетом. Помимо сенсоров, предусматривается также обеспечение сахароснижающими препаратами (или препаратами инсулина), другими изделиями медицинского назначения.

По оценке минздрава Ульяновской области, на данные цели в региональном бюджете предусмотрено 10 млн рублей, в 2023 году затраты оцениваются в 69 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Ульяновской области возбудили уголовное дела о халатности, касающееся обеспечения медицинскими изделиями детей с сахарным диабетом. Правоохранители заявляли, что проведено 70 допросов, «дети признаны потерпевшими».