Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в начале новой рабочей недели окажется на северной периферии приближающегося с юга циклона «Рейли», который принесёт непогоду в виде сильного ветра и дождей. Об этом сообщил 19 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтами

По его словам, ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня, когда с юга к городу на Неве и Ленинградской области подойдет новый циклон. К этому моменту небо над регионом затянет плотными облаками.

«После полудня придут дожди, которые местами, преимущественно на востоке территории, будут сильными. Ожидается порывистый ветер», — сообщил синоптик.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупреждая о непогоде, уточняет, что во время дождей будет дуть порывистый ветер до 18 м/с. Температура воздуха составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.