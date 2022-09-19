Улан-Удэ, 19 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ бывшая управляющая автозаправочным комплексом осуждена за хищение на сумму 1,1 млн рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР Бензоколонка

По данным следствия, с января 2018 года по май 2021-го женщина использовала своё служебное положение и присваивала выручку. В результате ущерб компании составил около 1,1 млн рублей.

«Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении ущерба в пользу коммерческой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень преступности в республике за восемь месяцев 2022 года сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зарегистрировано около 13,7 тыс. преступлений.

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