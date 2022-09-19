Пекин, 19 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Центральные государственные компании Китая должны назначить главного сотрудника по соблюдению требований (комлпаенс-офицера), а проверки соответствия должны быть включены в процесс управления бизнесом, говорится в документе, опубликованном Комиссией по надзору и управлению государственными активами при Госсовете КНР (SASAC), сообщает 18 сентября газета Global Times.

Пекин

Эксперты отметили, что комплаенс-менеджмент является ключевой институциональной мерой для предприятий по эффективному предотвращению бизнес-рисков и представляет собой настоятельную необходимость постоянного совершенствования корпоративного управления для обеспечения эффективного цикла и устойчивого развития предприятий.

Согласно документу, связанные фирмы не обязаны создавать новые руководящие должности, а главный юрисконсульт одновременно является главным специалистом по соблюдению требований, ответственным за людей, которые отвечают за предприятие. Этот сотрудник будет руководить аффилированными департаментами по усилению управления соблюдением требований.

Документ также требовал, чтобы центральные предприятия включили проверку соответствия требованиям в качестве обязательной процедуры в процесс эксплуатации и управления, а заключения о проверке по основным вопросам должны быть подписаны главным специалистом по соблюдению требований.

«Документ является дальнейшим регулированием современной системы предприятий, и он обеспечит их соответствие международным предприятиям», — заявил Global Times заместитель директора института международных рыночных исследований Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Бай Мин.

Отдел управления соблюдением требований и другие секторы должны улучшить стандарты, процессы и приоритеты проверки в соответствии со своими обязанностями и полномочиями, говорится в документе. Центральные предприятия создадут механизм для устранения нарушений, совершенствования правил и подзаконных актов, а также оптимизации бизнес-процессов, чтобы закрыть лазейки в управлении и повысить уровень комплаенс-менеджмента.

Если у центральных предприятий есть нарушения из-за отсутствия управления соблюдением требований, SASAC может вызвать соответствующие предприятия и приказать им исправить; если они вызвали убытки или неблагоприятные последствия, комиссия привлечет к ответственности в соответствии с соответствующими положениями. Документ вступит в силу 1 октября 2022 года.