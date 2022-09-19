Сеул, 19 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали ещё один случай заражения вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Diena. lt Разведение свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме в городе Чхунчхон провинции Канвондо (~85 км к северо-востоку от Сеула), где выращивают 7 тыс. голов.

В районе фермы введены ограничения на передвижение автотранспорта.

Известно, что это третий случай заражения вирусом африканской чумы в 2022 году. В августе вирус был зафиксирован в уезде Янгу провинции Канвондо.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су дал указание профильным ведомствам как можно скорее провести процедуры, необходимые для недопущения дальнейшего распространения вируса.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.