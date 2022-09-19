Пермь, 19 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Перми прошёл митинг против транспортной реформы. Акция протеста состоялась в Саду камней 18 сентября, сообщают СМИ.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Автобус в Перми

Общественница Людмила Ёлтышева на своей странице в соцсети отметила, что люди пришли на митинг, не испугавшись «металлического загона», турникетов. Она также обратила внимание на охрану порядка полицией и выразила в адрес ведомства слова благодарности. Вместе с тем она сообщила, что без форс-мажоров не обошлось.

По данным портала properm.ru, организаторам акции пришлось экстренно менять ведущего, которого вызвали на работу. Кроме того, попал под запрет плакат внизу сцены, на котором была надпись с требованием отставки начальника транспортного цеха Анатолия Путина.

Митинг продлился около полутора часов. С критикой транспортной реформы выступили около десяти человек. Люди призывали вернуть старые маршруты, а также отменить штрафы за безбилетный проезд.

Между тем на площадке митинга появились и граждане с альтернативным мнением. Они считают удобным безналичный расчет, новые автобусы и правильными штрафы для зайцев. Сторонники протестной акции назвали их провокаторами.