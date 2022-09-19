Канберра, 19 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Как и в предыдущих сообщениях от Резервного банка Австралии, глава отдела ведомства по внутренним рынкам Джонатан Кернс заявил в интервью газете TheGuardian от 19 сентября, что более высокие процентные ставки повлияют на рынок недвижимости в стране.

nattanan23 Стоимость жилья

Среди комментариев Кернса было предсказание, что более дорогая недвижимость в Австралии упадет в относительном выражении больше, чем другие сегменты рынка.

Научный руководитель компании CoreLogic Тим Лоулесс в свою очередь подтвердил, что данные по большинству городов Австралии на данный момент подтверждают точку зрения Кернса. 25% самой дорогой недвижимости в стране с января потеряли 7,4% своей стоимости.

Напротив, самые дешевые 25% рынка жилья в Австралии потеряли всего 0,2% от своей цены на пике.