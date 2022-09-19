Кемерово, 19 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области за август 2022 года на угольных предприятиях добыто 18,2 млн тонн угля. Для сравнения, в 2021 году — 20,5 млн тонн. Такие данные приводит министерство угольной промышленности региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«В том числе: углей коксующихся марок — 5,8 млн тонн (в 2021 г. — 6,1 млн тонн); углей энергетических марок — 12,4 млн тонн (в 2021 г. — 14,4 млн тонн)», — уточнили в министерстве.

При этом с начала 2022 года кузбасскими угольщиками было добыто 143,9 млн тонн угля. Это на 14,2 млн тонн меньше, чем за январь–август 2021 года (158,1 млн тонн).

Отметим, что общая переработка на предприятиях угольной отрасли региона, включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, в августе текущего года составила 14,7 млн тонн (в 2021 году — 16,7 млн тонн) — 80,7% от добычи.

По официальным данным, на 1 сентября 2022 года остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик составили 18,4 млн тонн (+3,3 млн тонн к уровню прошлого года).