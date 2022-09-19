Канберра, 19 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австралии МаркБатлер, выступая на пресс-конференции 19 сентября, подтвердил, что некоторые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на континенте будут действовать и в 2023 году, даже несмотря на то, что некоторые политики и СМИ оказывают давление на федеральное правительство страны, чтобы оно полностью отказалось от ограничений. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия

На вопрос журналиста, когда Батлер ожидает, что «эти оковы будут полностью сняты», министр сказал, что это произойдет еще не скоро.

«Я уверен, что в течение 2023 года необходимо будет сохранить некоторые меры. И поэтому в течение оставшейся части этого года мы будем рассматривать необходимость продления мер после окончания календарного 2022 года. И мы еще поговорим об этом позже в этом году», — заявил глава минздрава.

Напомним, что ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пандемия коронавируса в мире закончилась.