Вашингтон, 19 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. По словам экс-президента США Дональда Трампа, он намерен в течение скорого времени посетить своё поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в первый раз после ранее проведённых там агентами американского Федерального бюро расследований (ФБР) обысков. Он написал об этом 19 сентября на своей странице в собственной соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Скоро я отправлюсь на место необоснованного, несправедливого и незаконного рейда и взлома моего дома во Флориде, Мар-а-Лаго», — отметил в своём сообщении Трамп.

Также бывший американский лидер уточнил, что при этом он собственными глазами увидеть результаты «неоправданной зачистки» своих комнат в поместье, а также других его помещений.

При этом Трамп указал, что в ходе обысков у него «много чего незаконно отняли» и добавил, что этим представители американского минюста нарушили 4-ю поправку к Конституции США, так как, по его мнению, эти обыски были необоснованными и стали «серьезным вторжением в частную жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. При этом утверждалось, что в ходе обысков якобы были найдены разные совершенно секретные документы.