Кишинёв, 19 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан принял участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге, где провёл переговоры с представителями руководства Газпрома. Об этом он 19 сентября сообщил в своём телегра-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Подчеркнул приверженность компании строгому выполнению контрактных обязательств, а также необходимость подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», — написал Чебан.

Он не сообщил, были ли достигнуты какие-либо новые договорённости. При этом продлённый срок на проведение молдавской стороной аудита исторического долга истекает 1 октября.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал представить график выплаты исторического долга, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии уже сообщили, что и к этому сроку не проведут аудит, что может стать поводом для разрыва соглашения.