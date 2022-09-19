Джакарта, 19 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличивают объем торговли. Об этом заявила директор департамента развития интеграции ЕАЭС Гоар Барсегян на сессии Россия-АСЕАН 7-го Восточного экономического форума, сообщает российское посольство в Индонезии.

kremlin.ru Заседание Высшего совета ЕАЭС

Гоар Барсегян отметила, что показателем успешного взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН является рост товарооборота, который в 2021 году увеличился на 34% и достиг рекордного уровня за весь период существования ЕАЭС.

Развитие диалога с АСЕАН является одним из приоритетов международной деятельности ЕАЭС. С 2018 года комиссия ЕАЭС успешно сотрудничает с секретариатом АСЕАН. Разработана и реализуется программа сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН до 2025 года.

Комиссии ЕАЭС удалось наладить сотрудничество с рядом правительств стран АСЕАН, включая Индонезию.