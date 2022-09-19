Ташкент, 19 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Прошедший в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) набрал в мессенджере Telegram 340 млн просмотров. Об этом 19 сентября сообщили в МИД Узбекистана.

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По словам официального представителя дипломатического ведомства Юсупа Кабулжанова, саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний.

По итогам форума было подписано 44 документа, в том числе касающихся расширения организации. Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий стране путь в члены организации. Также была запущена процедура вступления Белоруссии.