Пекин, 19 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Совокупный импорт риса в Китай резко вырос за первые восемь месяцев этого года, показали таможенные данные. Эксперты отметили, что рост импорта риса, который, как ожидается, будет в основном использоваться в качестве фуражного зерна, в основном отражает низкие мировые цены и не отражает изменений во внутреннем производстве из-за засухи, сообщает 18 сентября газета Global Times.

Рис

Главное таможенное управление Китая (GAC) сообщило, что с января по август общий объем импорта риса достиг 4,56 млн тонн, увеличившись на 42,5% в годовом исчислении.

«Китай увеличил импорт риса, потому что мировые поставки были в изобилии, а цены были низкими по сравнению с другими зерновыми культурами, такими как пшеница», — сказал Global Times научный сотрудник Китайской академии социальных наук Ли Госян .

По данным GAC, средняя цена китайского импорта риса в июле достигла $400,86 за тонну, что на 11,76% ниже в годовом исчислении. В августе Китай импортировал 480 000 тонн риса, что на 34,8% больше в годовом исчислении, в то время как в июле импорт вырос на 73,7% в годовом исчислении до более чем 499 000 тонн, показали таможенные данные.

Новое исследование Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая показало, что в стране собрано осенних зерновых культур с площади более чем 170 млн му (11,3 млн га), или 13,3% от общей площади посевов.

«Рост импорта риса не имел ничего общего со стихийными бедствиями, такими как засуха в этом году, поскольку Китай уже увеличивал импорт зерна с января этого года», — главный редактор отраслевого новостного сайта cngrain.com Цзяо Шаньвэй , отметив, что засуха на юге Китая этим летом оказало ограниченное влияние на осенний урожай в этом году.

Ли отметил, что основной район производства риса в Китае находится на северо-востоке, где в этом году выпало достаточное количество осадков, в то время как на юге наблюдалась засуха, поэтому объем производства в Китае не отражает последствий стихийного бедствия. Ожидается, что основная часть импортируемых культур будет использоваться в качестве фуражного зерна. Это сектор, в котором в последние годы в стране наблюдается растущий спрос, добавил он.