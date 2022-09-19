Канберра, 19 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Если кто-то из жителей Австралии надеется воспользоваться траурным днем в связи с кончиной Елизаветой II в личных целях и посетить банковские учреждения, то они будут разочарованы, поскольку и кредитные организации не будут работать в официальный выходной. Об этом 19 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Нередко кто-то из нас пытается использовать незапланированный государственный выходной в своих личных целях. Однако мы всегда сталкиваемся с разочарованием, когда понимаем, что нерабочий день объявлен не только для нас, но и для сотрудников банков, государственных учреждений и многих других мест. Так произойдет на этот раз и в Австралии.

В Ассоциации банков Австралии подтвердили, что отделения кредитно-финансовых учреждений будут закрыты 22 сентября. Более того, граждан Австралии также предупредила о возможных задержках в обработке некоторых платежей.

Напомним, что похороны Елизаветы II состоятся сегодня, 19 сентября, в Лондоне.