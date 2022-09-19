Абакан, 19 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Бродячая собака покусала ребёнка в городе Абакане (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в мэрии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

ЧП произошло на улице Саянской в девятом жилом районе. После сообщения о происшествии на место выехала бригада отловщиков. Собака отловлена, пояснили в городской администрации.

По сообщениям местных СМИ, сейчас с первоклассником всё в порядке, он уже ходит в школу.

Добавим, по данным городских властей, с наступлением осени на улицах Абакана увеличивается количество брошенных собак. Такое явление наблюдается ежегодно. К холодам собаки сбиваются в стаи. Фиксируются и случаи нападения.

Средства на отлов, стерилизацию, чипирование, вакцинацию выделяет правительство Хакасии. С начала 2022 года в Абакане отловили, стерилизовали и чипировали более тысячи собак.

Приютов для содержания всех животных без владельцев в столице региона нет. Отсутствуют помещения под такой объём животных, также в республиканском бюджете не предусмотрены средства на их содержание (кормление, лечение, уход).

Правительство Хакасии прорабатывает вопрос доведения средств до администрации Абакана для организации пожизненного содержания собак «с немотивированной агрессией». Предварительно, эти деньги будут рассчитаны на 150 особей.

Администрация Абакана поддержала требования горожан об обязательном чипировании неснимаемыми знаками всех животных и наказании тех, кто их выбрасывает и отпускает на самовыгул. Мэрия обращалась в правительство региона с соответствующими предложениями по изменению законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребёнка в поселке Дрожжино.

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