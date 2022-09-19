Канберра, 19 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. После того, как поздним вечером 8 сентября было объявлено о том, что королева Елизавета II скончалась, подготовка 39 военнослужащих Сил обороны Австралии, которые были отобраны для марша в рамках похорон Ее величества, началась мгновенно. Об этом 19 сентября сообщили журналисты телеканала Nine News.

Австралийский солдат

Как признались в австралийской армии, задача была не из простых, но военные были готовы: 39 военнослужащих тут же сели на один из первых рейсов в Лондон, узнав о смерти монарха на прошлой неделе. Бригадный генерал австралийской армии Мик Гаррауэй уже находится в Лондоне и будет среди тех, кто пройдет маршем на похоронах королевы вместе с военнослужащими из Канады и Новой Зеландии.

«Это потрясающая возможность и большая честь для нас быть причастными к этому историческому событию … Все произошло довольно быстро … Большинство из нас получили известие в прошлую пятницу и собрались в Сиднее, а затем полетели сюда, в Лондон. Тут было много репетиций», — рассказал Гаррауэй в эфире NineNews.