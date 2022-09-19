Кызыл, 19 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар площадью около 500 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Yarnews.net Лесной пожар

Таким образом, по состоянию на утро 19 сентября в лесах региона зарегистрировано три возгорания на общей площади чуть более 1 тыс. га. Все очаги локализованы. По предварительным данным, причиной пожаров стали местные жители.

В тушении огня задействовано более 130 человек. В резерве республиканского минлесхоза находятся 188 человек и 114 единицы техники.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 167 лесных пожаров на общей площади 16 120,84 га из них: 15 073,34 га лесная и 1047,5 га нелесная», — добавили в ведомстве.