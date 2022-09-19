Таллин, 19 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум.

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Большинство предприятий Эстонии, так и ли иначе связанных с обслуживанием российских туристов, признает, что убытки после 19 февраля 2022 года неизбежны и могут крайне негативно повлиять на судьбу такого бизнеса.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, журналисты которого пообщались с предпринимателями.

По словам Игоря Баранова, исполнительного директора СПА-комплекса Meresuu, до 2014 года больше половины посетителей их комплекса составляли россияне. Затем потоки гостей с Востока стали усыхать.

Упали до 30%, во время пандемии колебались ниже 10%. А вот после 24 февраля 2022 года в Нарва-Йыесуу снова возник ажиотаж — россияне спешили воспользоваться возможностью побывать здесь до окончательного закрытия границ. Кроме того, многие россияне использовали территорию Эстонии для транзита в другие страны Евросоюза.

«Как я вижу, люди въезжали в Эстонию, так как вылететь они не могли, а через пешеходную границу в Нарве можно было проехать… Они транзитом останавливались, предположим, в Meresuu либо в других отелях. А дальше уже двигались в другие страны Европы», — рассказал Баранов.

С 19 сентября Баранов прогнозирует потерю 20% доходов. И дальше будет хуже, чем во время пандемии коронавируса, когда российского туриста тоже практически не было. А энергокризис ставит само существование СПА-комплекса под большой вопрос.

«Сейчас ситуация более критическая из-за того, что мы не знаем, сколько это все продлится. Сколько продлится ситуация со стоимостью энергоресурсов, а она, считаю, просто катастрофическая. Расходы могут вырасти до 50%. А если мы теряем порядка 20% доходов от российского рынка, то прогнозы очень сложные», — прогнозирует эстонский предприниматель.

Руководитель международного направления автобусной компании LuxEkspress Райт Реммель сообщил журналистам, что в фирме ежедневно по маршруту Таллин — Санкт-Петербург отправлялось до 9 рейсов.

При этом причины пересечения границы были, в основном, одинаковыми: как местные, так и россияне ездят навещать родственников, немало рейсов, связанных с работой и дипломатией, также многие россияне возвращаются домой.

Сейчас количество забронированных билетов на даты после 19 сентября упало на 20%. В целом Реммель прогнозирует падение пассажиропотока на треть. И это с учетом, что в допандемийные времена у компании было в два раза больше рейсов, чем сейчас.

«Все-таки у большинства российских граждан, которые пересекают границу на наших автобусах, есть повод. Большинство из них посещают своих родственников здесь. Так что какие-то потоки остаются все равно», — признал Реммель.

В фирме рассчитывают, что определенная ясность с ситуацией наступит через две недели — в начале октября 2022 года. «Исходя из этого мы примем свои решения, сколько рейсов снимать», — добавил директор по международным перевозкам Lux Expres.