Вашингтон, 19 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон предлагал России статус особого партнёра Североатлантического альянса, а также перспективу членства в НАТО. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я предлагал России не только статус особого партнера НАТО, но и перспективу членства», — отметил Клинтон.

По его словам, он предлагал властям России объединиться для борьбы с общими рисками, исходящими как от «негосударственных действующих лиц, так и от авторитарных стран, продающих химическое, биологическое и ядерное оружие террористическим организациям». Также в интервью он вспомнил про разговоры с российским коллегой Борисом Ельцыным, с которым, как указал Клинтон, они обсуждали расширение НАТО на восток.

Теперь, считает политический деятель, расширение НАТО на Восток позволило отодвинуть кризис в этом регионе на более поздний срок.

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«Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время. Если бы мы этого не сделали, то кризис мог произойти еще раньше», — заключил бывший американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление в НАТО для России невозможно, так как Западу не нужны сопоставимые по влиянию соперники на международной арене.

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