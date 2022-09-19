Москва, 19 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Мир возвращается в эпоху каменного угля и атомной энергетики, констатировал член Совфеда Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«А похоже мир возвращается в эпоху каменного угля, дров. Даже ядерную энергетику в Германии возрождают. Вот и сказке про «зелёную» энергетику конец», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что начинается неделя высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН, одной из ключевых тем станет мировой кризис энергоресурсов.

«Интересно, будет ли выступать там Грета Тумберг. Она совсем недавно так захватывающе рассказывала про «зелёную» энергетику», — напомнил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Европе хотят обложить дополнительными налогами производителей электроэнергии, которые не используют природный газ, чтоб попытаться сдержать резкий рост цен на энергоносители, пишет газета Financial Timesсо ссылкой на документ Евросоюзной комиссии.

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