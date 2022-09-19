Канберра, 19 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В течение сентября показатели работы авиакомпании Qantas, которая является крупнейшим авиаперевозчиком в Австралии, улучшились по сравнению с прошлыми летними месяцами: компания зафиксировала снижение числа задержек и отмен рейсов. Сократилось и количество случаев потери багажа. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NineNews.

(сс) allen watkin Самолет авиакмопании Qantas

В заявлении национального перевозчика от 19 сентября говорится, что в сентябре количество отмен рейсов сократилось до двух процентов с 4 и 7,5% в августе и июне соответственно.

«Показатели своевременности оправления рейсов улучшились с 52% рейсов, осуществленных по графику в июле, до 67% в августе и 71% с 1 по 14 сентября», — говорится в заявлении.

«﻿Шесть из 1000 пассажиров в целом и пять из 1000 пассажиров, которые путешествуют исключительно внутренними рейсами, сталкиваются с потерей багажа, что соответствует доковидным уровням», — говорится в сообщении авиакомпании.

Qantas объяснила улучшение работы в аэропортах Австралии «несколькими факторами»; одним из них является увеличение численности персонала.