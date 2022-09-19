Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге в понедельник, 19 сентября, оценивается в семь баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Особенно сложная дорожная обстановка — на юге города.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на Дворцовой набережной

Одним из наиболее загруженных участков сейчас является Софийская улица. Там произошло сразу три ДТП, и пробка растянулась почти на 10,6 км. Стоит и Пулковское шоссе в сторону станции метро «Московская». На сайте сервиса местами шоссе выделено бордовым цветом, там наиболее сложная ситуация.

Утренняя пробка собралась также на КАД от участка в районе станции метро «Шушары» до 56 км магистрали. Движение осложнено на Володарском мосту и на близлежащих улицах.

Отметим, что от пробок страдает по большей части южная часть Петербурга. На севере города более спокойная обстановка.