Канберра, 19 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Новые данные показывают, что в Австралии объемы ипотечного кредитования тех граждан, которые берут кредит на покупку своей первой недвижимости, резко сократилось, поскольку влияние более высоких процентных ставок и инфляции дают о себе знать. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NineNews.

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Индикаторы кредитования Австралийского бюро статистики за июль показывают, что количество одобренных кредитов составило 8338, что ниже среднего показателя за десятилетие (8787 кредитов).

Статистика показывает, что данные свидетельствуют о резком падении на 48% по сравнению с пиковым значением в январе 2021 года.

Главный брокер компании Zippy Financial Луиза Сангера также отметила в интервью NineNews, что объемы кредитования тех, кто покупает жилье впервые, упали до более низкого уровня, чем до начала пандемии коронавируса.﻿