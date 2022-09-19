Канберра, 19 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 20 сентября почти пять миллионов жителей Австралии получат необходимую прибавку к своим социальным выплатам, поскольку правительство стремится снизить бремя прожиточного минимума и повысить размер социальных обязательства перед населением страны. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NineNews.

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Увеличение размера соцвыплат станет крупнейшей индексацией в Австралии почти за 30 лет. Новые тарифы вступят в силу с завтрашнего дня, 20 сентября.

Повышение различных выплат, в том числе пенсий и пособий по безработице, является частью мер по привязке выплат к индексу потребительских цен, который измеряет инфляцию в стране.

Пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и выплаты по уходу повысятся на 38,90 долларов для одиноких граждан и на 58,80 долларов для супружеских пар. Выплаты начисляются из расчета 14-дневного периода.