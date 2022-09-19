Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершился экологический квест «Чистые игры». Его участники смогли собрать более восьми тонн мусора с берега Исети. Об этом журналистам сообщил председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Квест собрал рекордное число уральцев — 140 человек, объединённых в 38 команд. Участники собирали мусор в течение полутора часов. Отходы они сортировали и приносили в пункты приема, где волонтеры оценивали и взвешивали собранное.

В рамках «Чистых игр» удалось собрать 407 мешков мусора. Волонтеры также обнаружили около 150 автомобильных покрышек и более 250 батареек.