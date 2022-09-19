Чебоксары, 19 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии потратят почти 8 млн рублей на устранение деформаций на дороге «Аниш». По итогам аукциона цена снижена на 21%. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ремонт

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Чувашупрдор» (подведомственное минтрансу Чувашии). Речь идёт об устранении деформаций и повреждений покрытий на дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения «Аниш» (85+163-км 86+012) в Ибресинском районе. Работы должны идти с применением дорожной фрезы и струйно-инъекционным методом.

Начальная цена составила10 085 964 рубля. По итогам аукциона стоимость снижена на 2 118 052,44 рубля (-21%) — до 7 967 911,56 рублей. Средства выделены из республиканского бюджета Чувашии.

Контракт заключён с обществом «Стройком» (г. Чебоксары). Как следует из документа, к работам подрядчик должен приступить после заключения государственного контракта и завершить работы до конца 2022 года.