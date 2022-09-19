На торгах по восстановлению дороги «Аниш» в Чувашии цена снижена на 21%
Чебоксары, 19 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии потратят почти 8 млн рублей на устранение деформаций на дороге «Аниш». По итогам аукциона цена снижена на 21%. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Государственным заказчиком является казённое учреждение «Чувашупрдор» (подведомственное минтрансу Чувашии). Речь идёт об устранении деформаций и повреждений покрытий на дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения «Аниш» (85+163-км 86+012) в Ибресинском районе. Работы должны идти с применением дорожной фрезы и струйно-инъекционным методом.
Начальная цена составила10 085 964 рубля. По итогам аукциона стоимость снижена на 2 118 052,44 рубля (-21%) — до 7 967 911,56 рублей. Средства выделены из республиканского бюджета Чувашии.
Контракт заключён с обществом «Стройком» (г. Чебоксары). Как следует из документа, к работам подрядчик должен приступить после заключения государственного контракта и завершить работы до конца 2022 года.