Тбилиси, 19 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта», обвиняя оппозиционные партии Грузии в слабости, проявляют «политическую близорукость». Об этом 18 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

European People's Party Ника Мелия

«Истерическая апелляция к слабости оппозиции представляет собой осознанное вредительство и бессознательную глупость, — написал лидер ЕНД. — Слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима».

Мелия заявил, что в Грузии якобы создали наиболее мощный авторитаризм с начала ХХI века. Он считает, что власти страны ослабляют оппозицию, чтобы заявлять об отсутствии достойных конкурентов правящей партии.

«Это правительство прекрасно знает, что оно люстрировано, сломлено, потеряло доверие и поддержку. Знает это и не пытается выгораживать себя, тратя на это время, деньги и силы. Оно занято работой над очернением оппозиции. Принцип прост — все плохи: и я, и они», — добавил Мелия.

В то же время он полагает, что «Мечта» теряет поддержку электората, а также поддержку международных сил. Это якобы даёт шанс оппозиции.

Напомним, 5 сентября Мелия заявил, что его партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. Она готовится проводить протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам за помощью.