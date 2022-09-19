Уфа, 19 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Соревнования лесорубов проходят в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и инноваций региона.

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Сообщается, что в Кармаскалинском районе в канун Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности были организованы соревнования лесорубов.

Отмечается, что лесопромышленный комплекс Башкирии всего представляют 2506 предприятий всех форм собственности, в том числе 612 организаций — лесозаготовительные, 1007 организации — деревоперерабатывающие, 887 предприятия — целлюлозно-бумажные и мебельные. Более 15 тысяч человек работают в этой отрасли, пояснили в пресс-службе.

«Лес мы бережем, забирая только самое необходимое. Расчетный объем лесосеки республики составляет 10,4 миллиона кубометров, из них осваивается лишь 3,2 млн, в том числе 1,7 млн кубометров приходится на крупные предприятия», — сообщает пресс-служба.

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