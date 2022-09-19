Усть-Кут, Иркутская область, 19 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. По факту нештатной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Усть-Кута Иркутской области возбудили уголовное дело. Как сообщает 19 сентября Восточное МСУ на транспорте СКР, речь идет о ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба»).

Fred Schaerli Ан-24

Ущерб, причиненный авиакомпании, оценивается в 20 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2022 года самолёт летел из Иркутска в Усть-Кут. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. При посадке судно вынесло за пределы взлётно-посадочной полосы, заметные повреждения получили крыло и передняя стойка шасси. Все участники происшествия целы и невредимы.

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