Канберра, 19 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Ожидается, что 23 сентября тысячи жителей Австралии воспользуются предшествующим этому числу государственным траурным днем в связи со смертью королевы Елизаветы II, что может стоить экономике страны почти 500 миллионов долларов. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NineNews.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Согласно новому исследованию социологов Finder, общенациональный репрезентативный опрос 1060 респондентов показал, что 1,7 миллиона австралийских рабочих в общенациональном выражении (13% опрошенных) в этом году не выходили на работу по причинам, не связанным со здоровьем. Затем экономисты рассчитали, что если один работник приносит Австралии в среднем 354 долларов в день, то это может означать многомиллионные потери для экономики.

Отсутствие работников на своих местах в эту пятницу, 23 сентября, может стоить работодателям более 461 миллиона долларов в виде потери производительности труда, что вызовет еще большую головную боль для предприятий, которые уже понесут финансовый удар из-за незапланированного выходного по случаю смерти монарха.

Напомним, что похороны Ее величества состоятся сегодня, 19 сентября, в Лондоне.