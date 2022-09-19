Курск, 19 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Курской области днём 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Люсьен Леви-Дюрмэ. Порыв ветра

По прогнозу, порывы ветра могут достигать 17 — 22 метров в секунду. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 сентября, ураган прошёл по территории Курской области. Известно о двух погибших, в том числе подростке, более 80 населённых пунктов остались без света.