Грозный, 19 сентября 2022, 09:12 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими. Сорвался в пропасть автомобиль. Водителю и двум его пассажирам спастись не удалось, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел на автодороге «Грозный — Итум-Кали».
От полученных ранений 18-летний водитель и два его пассажира 20 и 19 лет скончались на месте происшествия.
По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку. Её проведение взял под личный контроль прокурор республики.