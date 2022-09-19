Грозный, , 09:12 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими. Сорвался в пропасть автомобиль. Водителю и двум его пассажирам спастись не удалось, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел на автодороге «Грозный — Итум-Кали».

ДТП 07. мвд. рф

«В районе населенного пункта Башин-Кали — Ушкалой водитель автомашины «Нива», 2004 г. р., не справился с управлением, вследствие чего машина упала в обрыв реки Аргун с высоты около 100 метров», — говорится в сообщении.

От полученных ранений 18-летний водитель и два его пассажира 20 и 19 лет скончались на месте происшествия.

По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку. Её проведение взял под личный контроль прокурор республики.