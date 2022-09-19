Стокгольм, 19 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. 19 сентября в Швеции начинается новый этап формирования правительства, а именно переговоры тальмана риксдага Андреаса Норлена с лидерами восьми парламентских партий. Однако в процессе формирования кабинета министров после выборов и сам тальман может поменяться. Об этом сообщил телеканал SVT.

Self-taken Шведский риксдаг

В связи с началом работы нового созыва риксдага 27 сентября тальман может представить свое предложение по кандидатуре нового премьер-министра Швеции. Однако накануне депутаты риксдага выберут, кто сменит Андреаса Норлена, если он решил уйти в отставку.

На данный момент не ясно, будет ли в Швеции новый тальман или нет.

Ранее СМИ сообщали, что Шведские демократы намерены потребовать от Умеренных, которые сейчас формируют правительство страны, поста тальмана в обмен на свои голоса при избрании нового премьер-министра.