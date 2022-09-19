Стокгольм, , 09:11 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, в Швеции официально будет запущен новый этап по формированию правительства и избранию нового премьер-министра. Об этом пишут крупнейшие СМИ.

Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, 19 сентября тальман риксдаг Андреас Норлен проведет встречи с лидерами парламентских партий, чтобы узнать какую кандидатуру на пост премьер-министра они поддерживают.

Напомним, что сейчас Швецией управляет переходное правительство во главе с ушедшей в отставку премьер-министром Магдаленой Андерссон (Социал-демократы).

Поскольку в Швеции заранее известно за кого партии будут голосовать, то нынешним кандидатом с наибольшими шансами является лидер Умеренных Ульф Кристерссон, приведший оппозицию к победе после выборов в риксдаг 11 сентября.