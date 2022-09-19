Берлин, , 09:09 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией. Об этом заявил премьер федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

«Северный поток — 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он убеждён, что партнёрство двух стран в энергетике в дальнейшем невозможно.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — сказал Вайль в интервью DPA, комментируя возможность запуска «Северного потока — 2».

Он уверен, что кооперация безвозвратно нарушена. При этом считает, что Запад быстрее восстановится от разрыва, чем Россия.