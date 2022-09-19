Вашингтон, , 09:07 — REGNUM На торгах в понедельник 19 сентября доллар задержался вблизи максимальной отметки за последние двадцать лет по отношению к основным валютам, сообщает агентство Reuters.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Индекс доллара, измеряющий курс валюты относительно к шести валют, поднялся на 0,2% по сравнению с пятницей 16 сентября до отметки 109,84, укрепившись после волатильных недель, в течение которых он достигал отметки 110,79 впервые с середины 2002 года.

«Доллар может остаться на высоком уровне, так как ФРС продолжает агрессивное повышение ставок», и «на фоне растущих рисков глобальной рецессии» может достичь нового циклического пика выше 110,8, считают стратеги Commonwealth Bank of Australia. По их мнению, плохие экономические перспективы будут оказывать давление на евро, фунт стерлингов и такие проциклические валюты, как австралийский доллар.

19 сентября курс доллара держался на уровне 143,15 иены, на фоне готовности провести валютную интервенцию, о которой заявил японский центробанк.

Китайский юань держался слабее 7 за доллар на фоне экономических опасений и возможности дальнейшего снижения базовой процентной ставки во вторник 20 сентября.

Британский фунт опустился на 0,2% до $1,1403, что чуть выше 37-летнего минимума $1,1351, достигнутого в конце недели.

Евро упал ниже паритета до $0,9995, так как инвесторы предвидят рецессию в Европе в условиях энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РБ по ключевой ставке