Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области правительство увеличило выплату на ремонт жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Размер материальной помощи вырос на 36%. Увеличенную выплату получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, которые нуждаются в проведении неотложных ремонтных работ по месту жительства.

Стоит отметить, ранее размер выплаты составлял 55 тыс. рублей. Теперь она увеличена до 75 тыс. рублей. »Понимаем, что растёт стоимость строительных материалов, услуг мастеров. Поэтому увеличиваем выплату на срочный ремонт жилья», — отметил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

В 2021 году материальную помощь на неотложный ремонт жилья получили 352 ветерана, за восемь месяцев 2022 года — 130 человек. До конца года выплату смогут получить ещё 278 ветеранов. На ремонт жилья ветеранов из областного бюджета выделяют 20,9 млн рублей.